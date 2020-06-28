Собчак намерена подать в суд после нападения на съемочную группу в монастыре

Известная российская телеведущая Ксения Собчак решила обратиться в суд после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области. Накануне звезда сообщила, что служители религиозного учреждения преграждали путь журналистам и вступили с ними в потасовку. Знаменитость опубликовала видеоподтверждение случившегося.

В своем Telegram-канале Собчак сообщила, что уже сняла побои в травмпункте и оформила заявление в полиции.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы, и готовить иски. Слава Богу, часть свидетельств на других флешках. На этом замолкаю — продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак. <…> Спасибо всем коллегам за помощь и поддержку сегодня!» — написала ведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на съемочную группу Ксении Собчак напало около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.