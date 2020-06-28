Собчак намерена подать в суд после нападения на съемочную группу в монастыре

|
Карина Бернтгольц
66

Потасовка произошла в Свердловской области, где ведущая снимала историю бывшего послушника.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak; Telegram @bloodysx

Известная российская телеведущая Ксения Собчак решила обратиться в суд после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области. Накануне звезда сообщила, что служители религиозного учреждения преграждали путь журналистам и вступили с ними в потасовку. Знаменитость опубликовала видеоподтверждение случившегося.

В своем Telegram-канале Собчак сообщила, что уже сняла побои в травмпункте и оформила заявление в полиции.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы, и готовить иски. Слава Богу, часть свидетельств на других флешках. На этом замолкаю — продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак. <…> Спасибо всем коллегам за помощь и поддержку сегодня!» — написала ведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на съемочную группу Ксении Собчак напало около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
«Мне приснилось небо Питера»: Екатерина Андреева понежилась в лазурном бассейне
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
6:43
Памятник погибшим героям ВОВ открыли на трассе в Новгородской области
6:27
Собчак намерена подать в суд после нападения на съемочную группу в монастыре
6:15
Мужчина устроил стрельбу в калифорнийском центре Walmart, есть погибшие
5:53
«Я уже нагулялся и хочу семью»: Басков рассказал о своей личной жизни

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок