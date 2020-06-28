Максим Фадеев рассказал, была ли у него операция по уменьшению желудка
Продюсер и композитор активно худеет. Свою методику он обещает раскрыть после достижения цели.
Фото: Instagram @fadeevmaxim
Максим Фадеев опроверг домыслы о том, что он худеет благодаря хирургам. Под одной из фотографий с сильно похудевшим продюсером, ему задали вопрос — была ли операция на желудке.
«Нет, не была. И вам не советую. Просто поверьте в себя», — ответил Максим Фадеев.
Максим Фадеев худеет уже много месяцев. В 2018-м году его вес составлял почти 197 килограммов. Продюсер решил, что пора заняться своим здоровьем: он пообещал, что не сбреет бороду, пока не избавится от лишнего веса. Пока у Фадеева все получается. В апреле продюсер весил 112 килограмм, а сейчас — еще меньше.
«Осталось убрать еще 20-30 кг, и будет ок!» — хвастался продюсер.
Как только Фадеев достигнет цели, он обещал поделиться своей секретной методикой похудения. Сейчас же поклонники композитора могут только гадать, как у Максима получается не срываться и терять вес.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Фадеев похудел на 80 килограммов.
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