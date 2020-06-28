«Мизинец-огонь!» — Анна Хилькевич показала подписчикам лайфхак от мозолей
Звезда сериала «Универ» выложила в сеть фото и видео, сделанные на съемках передачи «Форт Боярд».
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам лайфхак от мозолей. Актриса опубликовала фото и видео, сделанные во время съемок передачи «Форт Боярд». На кадрах видно, что знаменитость выставила наружу мизинец правой ноги, который ей натерло босоножками.
Помимо прочего, Анна Хилькевич подчеркнула, что после участие в проекте ей не страшны никакие замкнутые пространства.
«Кстати, по-моему, после съемок в „Форт Боярд“ мне не страшны никакие замкнутые и не очень пространства. Ну, по крайней мере, я знаю, что я там выживу и не задохнусь. Да-да, мне натирают босоножки на мизинце правой ноги», — написала Анна Хилькевич.
Подписчики актрисы в комментариях выразили одновременно удивление и умиление от ее так называемого лайфхака. Кроме того, пользователи не забыли отметить сексуальность и женственность знаменитости.
«Обожаю людей, которые не боятся выглядеть смешно или нелепо»
«Очень сексуально!»
«Клаустрофобия видимо осталась у мизинца»
«Тот момент, когда мизинчик покинул чат»
«У вас очень симпатичный мизинец»
«Ого! Даже не думала, что так можно носить», — удивляются юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич в черном бикини насладилась солнцем с подружками.
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