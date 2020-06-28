«Мизинец-огонь!» — Анна Хилькевич показала подписчикам лайфхак от мозолей

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Василий Заика
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Звезда сериала «Универ» выложила в сеть фото и видео, сделанные на съемках передачи «Форт Боярд».

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам лайфхак от мозолей. Актриса опубликовала фото и видео, сделанные во время съемок передачи «Форт Боярд». На кадрах видно, что знаменитость выставила наружу мизинец правой ноги, который ей натерло босоножками.

Помимо прочего, Анна Хилькевич подчеркнула, что после участие в проекте ей не страшны никакие замкнутые пространства.

«Кстати, по-моему, после съемок в „Форт Боярд“ мне не страшны никакие замкнутые и не очень пространства. Ну, по крайней мере, я знаю, что я там выживу и не задохнусь. Да-да, мне натирают босоножки на мизинце правой ноги», — написала Анна Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Подписчики актрисы в комментариях выразили одновременно удивление и умиление от ее так называемого лайфхака. Кроме того, пользователи не забыли отметить сексуальность и женственность знаменитости.

«Обожаю людей, которые не боятся выглядеть смешно или нелепо»

«Очень сексуально!»

«Клаустрофобия видимо осталась у мизинца»

«Тот момент, когда мизинчик покинул чат»

«У вас очень симпатичный мизинец»

«Ого! Даже не думала, что так можно носить», — удивляются юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич в черном бикини насладилась солнцем с подружками.

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