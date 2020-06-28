Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Что ждать от июля 2020 года? Можно ли в этот период начинать новые проекты или лучше воздержаться от решительных поступков? На эти и другие популярные вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила ведущий астролог Алена Никольская.

По словам эксперта, грядущий месяц не балует людей приятными сюрпризами. Впрочем, как и весь 2020 год, принесший массу сложностей. Однако особо острые моменты можно обойти, если знать, как именно действовать в той или иной ситуации и на какие нюансы обратить особое внимание.

«Так случилось, что этим летом у нас три затмения: два лунных и солнечное. Заключительное, лунное, как раз придется на 5 июля, чем и закончится коридор затмений. Но „послевкусие“ затмения будет сохраняться еще целый месяц. А это значит, что возможны эмоциональные всплески и некоторая внутренняя эмоциональная нестабильность и переживания», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Никольская уточнила, что в этот период особенно важно следить за словами и действиями, чтобы случайно не обидеть окружающих и не вызвать направленной агрессии. Также не стоит принимать близко к сердцу сказанные кем-то обидные фразы или держать зло на человека, совершившего опрометчивый поступок.

Эксперт отметила, что важные дела или сделки лучше перенести на более поздний срок. Поскольку претворить в жизнь амбиции и планы помешает ретроградный Меркурий. По утверждению астролога, именно вторая половина месяца будет идеальным временем для новых свершений.

«Обратите внимание на то, что у вас было начиная с 18 июня по 12 июля. Во второй половине месяца вы вновь вернетесь к этим вопросам. Обратите внимание, как они у вас решались или зафиналились, о чем и с кем вы говорили в это время. Потому что 100% в конце июля вы по второму кругу вернетесь к этим моментам. И, возможно, вы уже с другой точки зрения к этим вопросам подойдете», — уточнила Алена Никольская.

Кроме того, активное воздействие на людей будет оказывать Венера — планета любви. По словам астролога, это время идеально подойдет для заведения новых знакомств и поиска друзей. Однако на серьезные отношения сейчас рассчитывать не стоит, поскольку Венера находится в неустойчивом и поверхностном знаке Близнецы.

Эксперт отметила, что для новых стартапов или серьезных сделок подходит время после новолуния, которое состоится 20 июля. В этот период каждому будет под силу реализовать даже самые смелые идеи.

«Обратите внимание на свое здоровье. Особенно на все, что касается костной системы и зубов. Возможно, вам придется обратиться к специалистам: остеопатам или стоматологам. Также возможны проблемы, связанные со знаком Рак: это все, что касается желудочно-кишечного тракта и груди. В течение июля следите за здоровьем и не рискуйте понапрасну», — также подчеркнула астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что запрещено делать на неделе с 29 июня по 5 июля.