Ретроградный Меркурий: что запрещено делать на неделе с 29 июня по 5 июля

Ведущий астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие опасности могут подстерегать людей на неделе с 29 июня по 5 июля, в период ретроградного Меркурия, а также дала совет по привлечению счастья.

По словам эксперта, предстоящая неделя будет настолько же трудной, насколько результативной. В этот период особенно важно следить за эмоциями и словами, чтобы ненароком не оказаться втянутым в конфликт. Чтобы «выпустить пар», лучше заняться старыми проектами и довести их до логического конца.

«Эта неделя будет подготовительная к воскресенью. В воскресенье нас ждет заключительное летнее лунное затмение, когда наши эмоции, ощущения будут зашкаливать. В начале недели будьте активны и начинайте делать дела, которые давно нуждались, чтобы их решать, потому что сейчас, до воскресенья, луна будет растущая — эта энергия одна из самых активных», — пояснила Алена Никольская.

Астролог также напомнила, что в период ретроградного Меркурия следует избегать подписания каких-либо бумаг, заключения даже устных договоренностей — все это не принесет должного результата. Кроме того, следует отменить важные и дальние поездки. Даже если это — банальный отдых на море.

«Лучше свою поездку назначить на другой день после 14 июля. Потому что пока Меркурий будет ретроградный поездка, возможно, не оправдает ваших ожиданий или будут какие-то накладки», — уточнила собеседница 5-tv.ru.

Период со 2 по 25 июля, по словам Алены Никольской, идеально подходит для всевозможных ритуалов по привлечению успеха, счастья и любви, поскольку большое влияние будут оказывать планета действия Марс и покровительница любви Венера.

«Вы можете использовать очень серьезный аспект, который будет между Марсом и Венерой. Пожалуйста, ночью выходите на улицу, посмотрите на богиню любви, Венеру, и найдите Марс. Это нужно сделать в период с 2.00 до 3.30 ночи. До восхода солнца. Посмотрите и представьте, что всей душой и телом стремитесь к взаимной любви и красоте. Очень хорошо, если вы представите, как эти планеты соединяются вместе, как вы с любимым человеком. Это очень хорошая практика, которая позволит привлечь в вашу жизнь любовь», — подытожила ведущий астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит переход Марса в новый цикл 28 июня.