Видео: скейтбордист не поделил дорогу с самокатчиком и разбил стеклянную остановку в Петербурге

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Виктория Андреева
Эксклюзив 59

По предварительным данным, молодой человек отделался легким испугом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

В результате случайного падения скейтбордист разбил стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует кадры с места ЧП.

Как выяснилось, инцидент произошел около 15.00 возле дома номер 54, расположенного на Невском проспекте. Судя по кадрам, попавшим в распоряжение редакции, молодой человек достаточно осторожно передвигался на скейтборде, объезжая пешеходов. Но, к сожалению, в определенный момент не рассчитал траекторию, столкнулся со встречным человеком на самокате и буквально влетел в близлежащую автобусную остановку. Через несколько секунд стекло постройки треснуло и рухнуло прямо на голову пострадавшего.

Окружающие немедленно помогли встать юноше и избавиться от осколков, застрявших в его пышной прическе и на одежде. В течение еще некоторого времени молодой человек приходил в себя возле соседней остановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и блогер Асель Кадырбекова впала в кому после жуткого ДТП.

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