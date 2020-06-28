Певица и блогер Асель Кадырбекова впала в кому после жуткого ДТП

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Нюра Незванова
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По словам врачей, состояние певицы оценивается как тяжелое.

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Фото, видео: Instagram @aselkadyrbekova; Youtube / Kadamedia

Известная певица Асель Кадырбекова оказалась в коме в результате аварии, которая произошла 26 июня в Бишкеке, пишет Sputnik-Кыргызстан.

В объектив камеры наблюдения попал момент, как автомобиль ГБР (группа быстрого реагирования) на огромной скорости врезался в Toyota Camry, за рулем которой, предварительно, находилась артистка.

По словам врачей, ее состояние оценивается как тяжелое. В лечебное учреждение также был доставлен еще один пострадавший в жутком ДТП, он находится в стабильном состоянии.

У 29-летней певицы открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы и ряд других повреждений.

Асель Кадырбекова занимается не только музыкой, но и активно развивает свой блог в соцсетях. На ее страницу в Instagram подписаны более двух миллионов человек, и клипы на YouTube набирают огромное число просмотров. Самые популярные песни исполнительницы: «Бактылуумун», «Жанында болсом», «Ырдалып бутпойт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла 16-летняя мировая звезда TikTok Сия Каррар.

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