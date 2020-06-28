В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве установили личность мужчины, записавшего и опубликовавшего постановочный ролик о якобы имевших место нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом рассказал представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Александр Асафов.

«Эксперты общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования», — цитирует ТАСС общественника.

В комментарии к фейковому ролику видео указано, что пакет был нарочно оставлен членами УИК, проводящими голосование на дому, чтобы позднее осуществить вброс. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что мужчина доставил этот пакет на место съемки заблаговременно, а потом уже снял срежиссированный ролик.

По словам Асафова, представители штаба связались с автором фейкового видео и продемонстрировали ему видеодоказательство. В ответ мужчина заявил, что не усматривает за собой какой-либо вины за произошедшее, и что в интернете есть множество сообщений о «реальных» нарушениях, ни подтвержденных видео.

«Именно поэтому он решил сделать «документальное кино», — рассказал представитель штаба.

Асафов также отметил, что автор фейка с самого начала голосования постоянно сообщает о якобы зафиксированных нарушениях и называет себя наблюдателем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал главные фейки о голосовании по поправкам к Конституции.