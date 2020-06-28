Лариса Гузеева предпочла далекому синему морю океан зелени у себя на даче. На своей странице в Instagtam телеведущая выложила снимок, сделанный ее 20-летней дочерью Ольгой. На фото Гузеева лежит в свободном голубом платье, босая под деревьями на пушистом зеленом газоне, облокотившись на огромный серый пуфик.

«Ну не будет у меня в этом году синего моря, но зеленого океана у меня никто не отнимет. А под яблоней полежать на такой вот прелести, как вам?» — подписала снимок актриса.

Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, Гузеева призналась, что из-за пандемии коронавируса не рискнет пока ехать даже на российские курорты. Впрочем, по мнению комментаторов, загородный отдых в средней полосе России — вполне хороший вариант для отпуска.

«Круче синего моря».

«Свежо и прекрасно!»

«Шикарная дива! И пуфик, наверное, очень удобный!»

«Пуф замечательный, а вы на нем Богиня».

«Вы такая милая и красивая, как котенок», - пишут пользователи.

Некоторые поклонники настоятельно рекомендуют телеведущей скосить высокую траву, беспокоясь, что в ней могут поселиться клещи, однако Гузеева высказалась категорически против.

«Не надо — я мечтала о траве по пояс», — отрезала телеведущая.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева показала своим поклонникам, как выглядела в 18 лет.