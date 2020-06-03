В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Вместе с Россией американский президент предложил посетить мероприятия Южную Корею, Австралию и Индию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Trammer; 5-tv.ru
Внутренние проблемы страны не помешали президенту США громко заявить о себе на международной арене. New York Times во вторник, пишет о новом раунде личной дипломатии между Трампом и Путиным. Речь о телефонном разговоре, в котором глава Белого Дома пригласил Россию на саммит «Большой семерки» (наряду с Южной Кореей, Австралией и Индией). Союзники — Британия и Канада — идею Трампа раскритиковали.
В российском МИДе, как заметила Мария Захарова, заявление лидера США об устаревшем формате «Семерки» считают верным, но не видят смысла снова его расширять. Существует зарекомендовавший себя G-20, где представлены, цитата «все ведущие центры экономического роста и политического влияния мира, а не одной его части».
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