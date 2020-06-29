«Ей все неймется»: Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Музыкант не смог остаться в стороне от громкой новости.
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Фото, видео: Instagram @shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал нападение на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Сделал он это в привычной ему манере — в стихах. Свое очередное творчество лидер группы «Ленинград» выложил на личной странице в Instagram.
По мнению Шнурова, Собчак «не хватает внимания», поэтому она постоянно попадает в новостную повестку. Музыкант вспомнил и крабовый скандал с участием Собчак, и недавно сломанный нос, и ироничное высказывание о Стасе Костюшкине.
«Ей, как крабам, все неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеется,
То Костюшкина гнобит.
Нос вчера еще сломала,
Но внимания ей мало», — написал Шнуров.
В своем стихотворении артист сравнил Собчак с «Чаком Норрисом», а монахов с «каратистами», и добавил, что монахам на нее «наплевать».
«Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором», — поделился творчеством Шнуров, добавив в конце, что в скором времени стоит ожидать суд.
Среди подписчиков нашлось немало тех, кто полностью согласился с мнением артиста. Тем не менее, некоторые юзеры посчитали, что в своих высказываниях музыкант иногда перегибает палку.
«Шнур как всегда: не в бровь, а в глаз»;
«Пришла в чужой монастырь со своим уставом»;
«Сергей, отстань ты уже от Собчак. Даже не интересно уже. Следишь за каждым ее шагом. Чем она тебе так напакостила?» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что на съемочную группу Ксении Собчак напали около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. В результате был разбит телефон, а также украдена дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Журналистка и пострадавший режиссер Сергей Ерженков подали заявления в МО МВД Верхнепышминский. Кроме того, Собчак намерена подать в суд на обидчиков.
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