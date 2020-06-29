Четверо пострадавших при взрыве в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ

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Алиса Старжевская
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Площадь пожара составили 24 квадратных метра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serhiy Hudak, 5-tv.ru

Четыре человека пострадали в результате взрыва в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ, республика Бурятия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в мастерской было ликвидировано возгорание. По оперативным данным, площадь пожара составила 24 квадратных метров.

5-tv.ru

В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших выясняется. По предварительным данным, двое из них были работниками мастерской, двое — посетителями. Также отмечается, что один автомобиль сгорел.

На данный момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тульской области произошел хлопок газа.

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