Четверо пострадавших при взрыве в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ
Площадь пожара составили 24 квадратных метра.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serhiy Hudak, 5-tv.ru
Четыре человека пострадали в результате взрыва в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ, республика Бурятия.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в мастерской было ликвидировано возгорание. По оперативным данным, площадь пожара составила 24 квадратных метров.
В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших выясняется. По предварительным данным, двое из них были работниками мастерской, двое — посетителями. Также отмечается, что один автомобиль сгорел.
На данный момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тульской области произошел хлопок газа.
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