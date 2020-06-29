По предварительным данным, в результате инцидента, произошедшего в Первомайском поселке, пострадал один человек.

Хлопок газа произошел в Тульской области

Фото: www.globallookpress.com

Хлопок газа произошел в Тульской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в Первомайском поселке Щекинского района региона в доме №13 по улице Дачная. По предварительным данным, жертв происшествия нет. В результате хлопка газа пострадал один мужчина. Он госпитализирован в местную больницу с диагнозом с диагнозом ожоги всего тела второй и третий степени тяжести. 

После ЧП из жилых помещений было эвакуировано 38 человек. После хлопка начался пожар. В результате происшествия однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорел зал и коридор .

Для ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв газового баллона произошел во время возгорания в частном доме в городе Камень-на-Оби на Алтайском крае. 

 

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