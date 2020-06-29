Польшу ожидает второй тур президентских выборов

В Польше в эти минуты подсчитывают голоса на выборах президента. Пока данные предварительные, но уже точно известно — предстоит второй тур.

В лидерах — действующий глава государства Анджей Дуда. Он набирает пока около 42 процентов голосов. И мэр Варшавы Рафал Тшасковский — ему отдали предпочтение чуть более 30 процентов избирателей.

При этом эксперты отмечают высокую явку — более 60процентов. Второй тур назначен на 12 июля.