Польшу ожидает второй тур президентских выборов
Действующий глава государства Анджей Дуда хоть и лидирует, но не смог преодолеть необходимый для абсолютной победы порог по количеству голосов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mateusz Slodkowski, 5-tv.ru
В Польше в эти минуты подсчитывают голоса на выборах президента. Пока данные предварительные, но уже точно известно — предстоит второй тур.
В лидерах — действующий глава государства Анджей Дуда. Он набирает пока около 42 процентов голосов. И мэр Варшавы Рафал Тшасковский — ему отдали предпочтение чуть более 30 процентов избирателей.
При этом эксперты отмечают высокую явку — более 60процентов. Второй тур назначен на 12 июля.
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