Борьба за расовое равноправие в США докатилась до государственных символов
Под критику попал флаг одного из штатов, на котором используется знамя конфедератов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Richard Ellis, 5-tv.ru
В США борьба за расовое равноправие докатилась до государственных символов. В Миссисипи обе палаты законодательного собрания проголосовали за смену флага штата.
Все из-за того, что в нем используется знамя Конфедерации. Сейчас он считается символом угнетения чернокожих. Поэтому уже в ближайшее время разработают новый флаг Миссисипи, который поднимут над местным Капитолием.
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