Видео: Моцарт и Сальери провели рэп-баттл в игре Minecraft

Необычная трактовка «Моцарта и Сальера». В петербургском БДТ имени Товстоногова представили, пожалуй, самый оригинальный вариант классической пьесы Пушкина.

Человек нового времени Лил Моцарт сошелся со старомодным Сальери в рэп-баттле. И все это — в онлайн-формате вселенной Майнкрафт.

Текст пьесы авторы оставили без изменений, зато от характера Моцарта не осталось и следа. Но именно это, по мнению зрителей, позволило им по-новому взглянуть на трагедию.