Видео: Моцарт и Сальери провели рэп-баттл в игре Minecraft
Это уже вторая постановка петербургского БДТ имени Товстоногова в онлайн-формате.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Необычная трактовка «Моцарта и Сальера». В петербургском БДТ имени Товстоногова представили, пожалуй, самый оригинальный вариант классической пьесы Пушкина.
Человек нового времени Лил Моцарт сошелся со старомодным Сальери в рэп-баттле. И все это — в онлайн-формате вселенной Майнкрафт.
Текст пьесы авторы оставили без изменений, зато от характера Моцарта не осталось и следа. Но именно это, по мнению зрителей, позволило им по-новому взглянуть на трагедию.
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?