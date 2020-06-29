Видео: Моцарт и Сальери провели рэп-баттл в игре Minecraft

Эфирная новость 17

Это уже вторая постановка петербургского БДТ имени Товстоногова в онлайн-формате.

Закрыть

Смотрите также:

Необычная трактовка «Моцарта и Сальера». В петербургском БДТ имени Товстоногова представили, пожалуй, самый оригинальный вариант классической пьесы Пушкина.

Человек нового времени Лил Моцарт сошелся со старомодным Сальери в рэп-баттле. И все это — в онлайн-формате вселенной Майнкрафт.

Текст пьесы авторы оставили без изменений, зато от характера Моцарта не осталось и следа. Но именно это, по мнению зрителей, позволило им по-новому взглянуть на трагедию.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.95
0.82 78.68
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
ТОП-5 самых безумных увлечений президента Туркменистана
19:47
«Я довольна собой!» Татьяна Буланова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
19:40
Что светит Волочковой за мат в адрес полицейского?
19:33
Видео: Моцарт и Сальери провели рэп-баттл в игре Minecraft
19:29
Мошенники обманули Сергея Бурунова на почти 300 тысяч рублей
19:23
Борьба за расовое равноправие в США докатилась до государственных символов

Сейчас читают

Видео: Волочкова обматерила полицейских в нижегородском селе Дивеево
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок