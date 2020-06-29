Три новых правила для автомобилистов вступят в силу 1 июля

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Алиса Старжевская
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Изменения коснутся не только продления водительского удостоверения, но и регистрации некоторых модификаций автомобилей.

Три новых правила для автомобилистов вступят в силу 1 июля

Фото: www.globallookpress.com © Christian Kapteyn

В России с 1 июля для водителей вступают в силу три новых правила, затрагивающие несколько важных сфер: медицинское освидетельствование, легализацию модификаций в конструкции автомобиля и импорт праворульных машин.

Как сообщает портал Autonews.ru, для получения или продления водительского удостоверения врач-нарколог теперь сможет обязать некоторых водителей сдать дополнительные анализы, если посчитает, что автомобилист злоупотребляет алкоголем или наркотиками.

Второе изменение затронет регистрацию некоторых модификаций автомобиля: изменения в двигателе при переводе его на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов. Теперь водителям придется предоставлять автомобиль в лабораторию для проверки такого вида тюнинга.

Ранее же у автомобилистов была возможность сделать заключение дистанционно на основании фотографий модифицированного транспортного средства, но теперь этот документ можно будет получить только при освидетельствовании в лаборатории.

Третье правило изменит нормы импорта праворульных автомобилей. С 1 июля в страну будет запрещен ввоз транспортных средств категории М2 и М3, то есть самосвалов, строительной техники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов. Для легковых автомобилей категории М1 значительно усложняется процедура ввоза и растаможки, но ограничений на сам ввоз нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теперь при оформлении ОСАГО страховые компании будут пользоваться новой системой учета.

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