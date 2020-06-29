Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

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Алиса Старжевская
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Новость была опубликована в Instagram-аккаунте Национальной хоккейной лиги.

Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Фото: www.globallookpress.com © Alexander Kulebyakin

Как сообщает издание Газета.ru, российский хоккеист Александр Овечкин был признан лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги. За его кандидатуру проголосовали 17 журналистов, спортсмен набрал 53 очка, что и принесло победу. На втором месте расположился финн Теему Селянне с 39 очками, а на третьем — канадец Кэм Нили с 13.

Instagram @nhl

Эта победа — не единственная для Овечкина в этом году. По итогам досрочного завершения регулярного чемпионата, российский хоккеист разделил с чехом Давидом Пастрняком первое место в гонке снайперов: оба забросили по 48 шайб.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. С самого начала хоккеист играет за клуб Washington Capitals на позиции нападающего.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская редакция журнала Forbes расположила Овечкина в ТОП-10 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

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