Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет

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Валентин Черников
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В список вошли звезды, чей годовой доход составил не менее миллиона долларов.

Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Ольга Бузова

Forbes назвал 40 самых успешных людей России из мира шоу-бизнеса и спорта. Рейтинг знаменитостей с доходом не менее миллиона долларов появился на сайте журнала. При его составлении авторы также учитывали уровень популярности, исходя из упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковых системах и числа подписчиков. Средний возраст участников рейтинга составил 32 года.

Первое место, как и годом ранее, занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом 16,5 миллиона долларов. За ним расположилась певица и телеведущая Ольга Бузова. За год она заработала 2,7 миллиона, но обогнала спортсмена по популярности. Третью строчку занял артист Егор Крид — 6,9 миллиона долларов. Ниже его в списке оказался хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 15,1 миллиона. Замкнула первую пятерку телеведущая Ксения Собчак с доходом 4,4 миллиона.

В первую десятку вошли еще четыре артиста: Тимати, Дима Билан, Полина Гагарина, Баста, и один спортсмен — хоккеист Артемий Панарин. Он занял девятую строчку с доходом 13,2 миллиона и стал самым успешным среди новичков рейтинга этого года. Кроме него в пятерке новичков оказались теннисист Даниил Медведев — 12 место, певица Zivert — 15 место, рэпер Morgenstern –21 место, и резидент Comedy Woman Екатерина Варнава — 37 место.

Ранее 5-tv.ru писал, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд.

Тема:
Ольга Бузова
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