Полиция заинтересовалась съемками клипа в Сочи с автоматом
Музыкант Сергей Томас-Март был удивлен вниманием правоохранителей к своему творчеству.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Instagram @tomasmart.s
В Сочи съемки клипа с автоматом в черте города закончились для музыканта Сергея Томаса-Марта визитом полиции. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители наведались в кафе «Панорама», где были замечены люди с предметом, похожим на автомат Калашникова.
Опрос музыканта и его продюсера показал, что мужчины не имели цели напугать кого-либо оружием. Предмет демонстрировался в рамках съемок клипа Game over. В результате полиция изъяла у участников четыре предмета, похожих на гильзы, восемь напоминающих патроны и один внешне выглядящий как «АК-47». Все предметы направлены на экспертизу. Мужчин после опроса отпустили и обязали явиться по требованию правоохранителей.
Сам музыкант опубликовал в сторис Instagram кадры общения с правоохранителями.
«Ни дня без происшествий. Клип — дело не из легких. Зато постреляли от души», — написал Сергей Томас-Март.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей.
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