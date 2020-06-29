Полиция заинтересовалась съемками клипа в Сочи с автоматом

В Сочи съемки клипа с автоматом в черте города закончились для музыканта Сергея Томаса-Марта визитом полиции. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители наведались в кафе «Панорама», где были замечены люди с предметом, похожим на автомат Калашникова.

Опрос музыканта и его продюсера показал, что мужчины не имели цели напугать кого-либо оружием. Предмет демонстрировался в рамках съемок клипа Game over. В результате полиция изъяла у участников четыре предмета, похожих на гильзы, восемь напоминающих патроны и один внешне выглядящий как «АК-47». Все предметы направлены на экспертизу. Мужчин после опроса отпустили и обязали явиться по требованию правоохранителей.

Instagram @tomasmart.s

Сам музыкант опубликовал в сторис Instagram кадры общения с правоохранителями.

«Ни дня без происшествий. Клип — дело не из легких. Зато постреляли от души», — написал Сергей Томас-Март.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей.