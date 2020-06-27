В Минтруде не поддержали идею о выплатах 10 тысяч рублей на детей 16-18 лет

В Минтруде РФ не поддержали идею о единовременных выплатах десяти тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По словам детского омбудсмена, в ведомстве объяснили отказ возможностью подростков трудоустроиться.

Анна Кузнецова отметила, что обращалась в правительство с соответствующей инициативой после многочисленных заявлений россиян.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение», ― цитирует Анну Кузнецову ТАСС.

Детский омбудсмен добавила, что Совет Федерации и Государственная дума поддержали расширение возрастного диапазона. Власти некоторых российских регионов уже оказали эту меру поддержки несовершеннолетним от 16 до 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тысяч семьям с детьми.