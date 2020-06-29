Ежедневное воздействие темно-красным светом может улучшить зрение — исследование
Однако действует такой метод только на людей старше 40.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Английские ученые заявили, что ежедневное трехминутное воздействие темно-красного света на глаза может улучшить зрение. Об этом со ссылкой на Journals of Gerontology сообщает «МедикФорум».
В эксперименте участвовали 12 женщин и 12 мужчин. Им проверили зрение, после чего представили фонарик с темно-красным светом (длина волны 670 нм). В течение 14 дней участники исследования светили им себе в глаза на протяжении трех минут.
У испытуемых старше 40 на 20% улучшилась способность распознавать цвета, особенно оттенки синего, что становится сложнее с возрастом. Также им стало проще видеть при слабом освещении, так как повысилась чувствительность палочек в глазах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о подверженности болезням людей с глазами определенного цвета.
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