Английские ученые заявили, что ежедневное трехминутное воздействие темно-красного света на глаза может улучшить зрение. Об этом со ссылкой на Journals of Gerontology сообщает «МедикФорум».

В эксперименте участвовали 12 женщин и 12 мужчин. Им проверили зрение, после чего представили фонарик с темно-красным светом (длина волны 670 нм). В течение 14 дней участники исследования светили им себе в глаза на протяжении трех минут.

У испытуемых старше 40 на 20% улучшилась способность распознавать цвета, особенно оттенки синего, что становится сложнее с возрастом. Также им стало проще видеть при слабом освещении, так как повысилась чувствительность палочек в глазах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подверженности болезням людей с глазами определенного цвета.