Избитый оператор киногруппы Собчак раскрыл детали съемок в монастыре

Пострадавший во время нападения на съемочную группу Ксении Собчак оператор Сергей Ерженков раскрыл детали инцидента, произошедшего в Среднеуральском монастыре. В интервью радио «Комсомольская правда» он заявил, что съемкам фильма об отце Сергии, который «захватил» женскую обитель, помешала группа людей в спортивных костюмах.

По его словам, первые три дня процесс шел без проблем. Однако когда оператор появился в монастыре второй раз, его и Собчак там встретили «урки в спортивных костюмах». Они избили его и отобрали материалы съемок.

«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: „Мы не контролируем ситуацию“. То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили. Это элементарная секта, деструктивная абсолютно. Русская православная церковь, к сожалению, запустила ситуацию до такой степени, что уже не контролирует ее», — цитирует Ерженкова Teleprogramma.pro.

Кроме того, оператор добавил, что, несмотря на то, что представители монастыря отобрали у группы отснятый материал, фильм все же увидит свет. По его словам, у него было четыре флешки с видео, содержимое одной из них удалили нападавшие. Поводом для съемок стала информация о том, что в монастыре процветает детское насилие.

На съемочную группу Ксении Собчак напали около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший оператор Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.

Ситуацию с нападением на Собчак, как писал ранее 5-tv.ru, прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что видит перегибы с обеих сторон конфликта — и со стороны служителей монастыря, и со стороны съемочной группы Собчак.