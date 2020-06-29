Взрывного роста безработицы в России в условиях пандемии COVID удалось избежать

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Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании, посвященном ситуации на рынке труда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Михаил Мишустин провел совещание по ситуации на рынке труда. По его словам, число потерявших работу россиян с 1 апреля увеличилось в три с половиной раза, но взрывного роста безработицы удалось избежать. Правительство вовремя приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать людей и предприятия.

«Сейчас в регионах поэтапно снимаются ограничения в целом ряде отраслей — торговле, промышленности. Крайне важно сохранять постоянный контроль над ситуацией, а если потребуется — оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки, будь то наемные работники или предприниматели — неважно», — подчеркнул российский премьер-министр.

Чуть раньше Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил начало курортного сезона. Более 70 российских регионов с 1 июля смогут принимать туристов. Спрос на услуги туриндустрии уже начал расти. Примерно 22 миллиона россиян планируют провести отпуск в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году. Такое поручение правительству РФ дал Владимир Путин в ходе своего телеобращения.

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