Рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году. Такое поручение правительству РФ дал Владимир Путин в ходе своего телеобращения.

«Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решать главную задачу — помочь людям вернуться к работе», — сказал российский лидер.

«Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что это означает — «число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже».