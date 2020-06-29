Волочкова обвинила полицейских из села Дивеево в провокации

Анастасия Волочкова обвинила в провокации полицейских из нижегородского села Дивеево, распространивших снятое для протокола видео, на котором, предположительно, нетрезвая «балерина всея Руси» скандалит и материт правоохранителей. На своей странице в Instagram артистка опубликовала уже несколько постов, объясняющих, зачем она приехала в закрытый из-за коронавируса населенный пункт.

«Как я прокомментирую? Прокомментирую. Действительно, приехала в Дивеево с добрыми намерениями помолиться и окунуться в святые источники? Вы считаете это можно запретить? То есть губернатор данной области может запретить веру верующему человеку? На храме не было написано, что вход закрыт. Служба-то шла. Храм открыт, ворота открыты. Нигде нет заболевших. Ни одного случая заболеваний здесь», — возмущенно пишет Волочкова.

Она обращает внимание, что пока она молилась в церкви и посещала источники, у правоохранительных органов не было к ней никаких претензий, и только когда ее снимки из Дивеево появились в ее Instagram, полиция нагрянула в частный дом, куда она, по ее словам, «заехала в гости перед отъездом поесть». Волочкова уверена, что стражи порядка сами нарушили закон, незаконно обнародовав видео.

«Менты, устроившие эту провокацию, на утро выкладывают видео, снятое для типа протокола, это просто их позорище! Фу! Вот за что надо наказывать. Я же не выкладывала видео их бесстыжих физиономий. Решили докопаться? До кого? До человека, который приехал издалека скромно помолиться в монастыре?» — негодует балерина.

Instagram @volochkova_art

Между тем ФАН приводит подробности скандала, рассказанные очевидцем событий. Он подтвердил, что Волочкова была не трезва. По словам источника агентства, в местном магазинчике, куда гостья зашла после посещения монастыря, ее узнал местный предприниматель и пригласил к себе «на шашлыки с выпивкой». Там ее и застала полиция, которую вызвал кто-то еще в храме. Правоохранители пытались вежливо убедить звезду, что после посещения Дивеево она должна самоизолироваться на 14 суток.

«Но Настя уже успела откушать не только шашлыков, и ее понесло», — цитирует агентство рассказ собеседника.

По информации источника, водителю балерины удалось договориться, чтобы дело передали на рассмотрения в Москву. Материалы переданы также и в столичный Роспотребнадзор, так что Волочковой теперь придется две недели не выходить из дома.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором полицейские составляют в отношении Анастасии Волочковой протокол об административном нарушении. Артистка на кадрах ведет себя развязно, грозит стражам порядка последствиями, материт и обзывает их.