Осторожно, гадюки. Отдых у озера в Ленобласти закончился реанимацией для ребенка
Мать малыша рассказала, как сначала медики отказывались диагностировать укус змеи.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Erhard Nerger, Instagram @liskisss
Еще одного ребенка в Ленобласти укусила змея на пляже. Как рассказала мать малыша в Instagram, реанимацией закончился отдых на озере за Гатчиной.
По словам женщины, во время купания компании взрослых и детей кто-то увидел змею и закричал. Когда все выбежали из воды, ее сын начал плакать и жаловаться на укус змеи.
«В сантиметре от детей плавала гадюка. Все выбежали из воды, дети ревут, испугались, мужики забросали ее камнями и выбросили. К. не успокаивался, и сказал, что она его укусила, хотя в жизни не сталкивался со змеями, не знал, что они кусаются. На руке была ранка с кровью, которая на глазах начала распухать, как укус насекомого (не две, а одна!)», — рассказала испуганная мама ребенка.
В больнице, куда они все-таки поехали, хотя ребенок уже путался в показаниях, врач заявил, что это не может быть укус змеи. В пользу такого диагноза он указал на то, что гадюки не плавают, змеи не жалят в воде, а на руке мальчика след всего один, в то время как в подобных случаях их бывает два. Тем не менее, ребенку сделали укол преднизолона.
«Дома к вечеру рука отекла от плеча до кисти, он плакал, не мог ей шевелить, и нас на скорой увезли в детскую городскую больницу. Там хирург подтвердил самые страшные опасения — укус гадюки, и малыша забрали в реанимацию, чтобы непрерывно контролировать его состояние…» — поведала женщина.
Сейчас, по ее словам, состояние мальчика в норме, но отек не спадает. Мать беспокоит, что ее не пускают в реанимацию, и все что ей остается — передавать через медиков игрушки и вещи.
Это уже не первый случай за лето, когда дети становятся жертвами укуса змей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге двухлетнего малыша госпитализировали после укуса змеи.
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?