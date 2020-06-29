Осторожно, гадюки. Отдых у озера в Ленобласти закончился реанимацией для ребенка

|
Алина Потёмкина
22

Мать малыша рассказала, как сначала медики отказывались диагностировать укус змеи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Erhard Nerger, Instagram @liskisss

Еще одного ребенка в Ленобласти укусила змея на пляже. Как рассказала мать малыша в Instagram, реанимацией закончился отдых на озере за Гатчиной.

По словам женщины, во время купания компании взрослых и детей кто-то увидел змею и закричал. Когда все выбежали из воды, ее сын начал плакать и жаловаться на укус змеи.

«В сантиметре от детей плавала гадюка. Все выбежали из воды, дети ревут, испугались, мужики забросали ее камнями и выбросили. К. не успокаивался, и сказал, что она его укусила, хотя в жизни не сталкивался со змеями, не знал, что они кусаются. На руке была ранка с кровью, которая на глазах начала распухать, как укус насекомого (не две, а одна!)», — рассказала испуганная мама ребенка.

Instagram @liskisss

В больнице, куда они все-таки поехали, хотя ребенок уже путался в показаниях, врач заявил, что это не может быть укус змеи. В пользу такого диагноза он указал на то, что гадюки не плавают, змеи не жалят в воде, а на руке мальчика след всего один, в то время как в подобных случаях их бывает два. Тем не менее, ребенку сделали укол преднизолона.

«Дома к вечеру рука отекла от плеча до кисти, он плакал, не мог ей шевелить, и нас на скорой увезли в детскую городскую больницу. Там хирург подтвердил самые страшные опасения — укус гадюки, и малыша забрали в реанимацию, чтобы непрерывно контролировать его состояние…» — поведала женщина.

Сейчас, по ее словам, состояние мальчика в норме, но отек не спадает. Мать беспокоит, что ее не пускают в реанимацию, и все что ей остается — передавать через медиков игрушки и вещи.

Это уже не первый случай за лето, когда дети становятся жертвами укуса змей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге двухлетнего малыша госпитализировали после укуса змеи.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.95
0.82 78.68
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
Осторожно, гадюки. Отдых у озера в Ленобласти закончился реанимацией для ребенка
21:02
Режим ЧС введен из-за паводка уже в двух районах Приморья
20:50
Подсчитано, сколько на самом деле зарабатывают Надежда Бабкина и ее муж Евгений
20:38
«Алые паруса — 2020»: организаторы раскрыли главные секреты шоу
20:20
Наблюдатели внимательно следят за прозрачностью Общероссийского голосования
20:11
Ежедневное воздействие темно-красным светом может улучшить зрение — исследование

Сейчас читают

Что светит Волочковой за мат в адрес полицейского?
Видео: Волочкова обматерила полицейских в нижегородском селе Дивеево
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок