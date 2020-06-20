В Петербурге двухлетнего малыша госпитализировали после укуса змеи

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Алина Потёмкина
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Мальчик был доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

В Петербурге двухлетнего малыша госпитализировали после укуса змеи

Фото: РИА Новости / Игорь Подгорный

Медики в Петербурге спасают жизнь двухлетнего мальчика, на которого напала змея во время прогулки у Финского залива. Как стало известно 5-tv.ru, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент случился 19 июня днем, когда мать с сыном гуляли по Балтийскому бульвару возле Финского залива. Ребенок 2017 года рождения был доставлен в больницу с укушенной раной четырех-пяти пальцев левой руки. Сейчас он находится в реанимации.

О матери ребенка известно, что она работает бухгалтером в Северо-Западном региональном общем центре обслуживания ОАО «РЖД». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семилетний ребенок погиб от удара молнии на берегу Финского залива в Петербурге.

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