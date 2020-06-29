«Надо привести себя в форму»: Асмус назвала себя «разведенкой» и решила заняться собой
Свежее фото актрисы на ее странице в Instаgrаm вновь взволновало поклонников.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Несмотря на бракоразводный процесс со звездой Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус продолжает жить полной жизнью. Так, еще вчера она весело и беззаботно проводила время с любимым папой, катаясь на самокатах, а сегодня — вплотную занялась подготовкой к давно забытой роли незамужней дамы.
«Скоро разведенка, надо бы в форму себя привести!» — иронично подписала свежее фото в спортивном костюме Асмус.
Подписчики актрисы в Instagram шутку явно не оценили. Судя по комментариям, большинство пришло в ярость, узнав, что Асмус продолжает «глумиться над бедным Гариком». По мнению пользователей, «приличной девушке» следовало бы вести себя скромнее и публиковать счастливые снимки после официального развода. В противном случае — они «теряют к ней всякое уважение».
«Ну, вы посмотрите на нее! Ни капли грусти в глазах!»
«Эх… бедный Гарик… Не знал, на какой стерве женился…»
«Гарик, конечно, человек специфический… Но нельзя же так над ним глумиться!»
«М-да… ради нового мужика поди старается! Совсем совесть потеряла!» — откликались на пост звезды фолловеры.
Впрочем, сама Кристина на подобные реплики не реагирует, оставляя хейтерам возможность «наговориться вдоволь».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Кристина Асмус решилась на развод с известным юмористом.
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