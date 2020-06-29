«Надо привести себя в форму»: Асмус назвала себя «разведенкой» и решила заняться собой

Несмотря на бракоразводный процесс со звездой Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус продолжает жить полной жизнью. Так, еще вчера она весело и беззаботно проводила время с любимым папой, катаясь на самокатах, а сегодня — вплотную занялась подготовкой к давно забытой роли незамужней дамы.

«Скоро разведенка, надо бы в форму себя привести!» — иронично подписала свежее фото в спортивном костюме Асмус.

Instagram @asmuskristina

Подписчики актрисы в Instagram шутку явно не оценили. Судя по комментариям, большинство пришло в ярость, узнав, что Асмус продолжает «глумиться над бедным Гариком». По мнению пользователей, «приличной девушке» следовало бы вести себя скромнее и публиковать счастливые снимки после официального развода. В противном случае — они «теряют к ней всякое уважение».

«Ну, вы посмотрите на нее! Ни капли грусти в глазах!»

«Эх… бедный Гарик… Не знал, на какой стерве женился…»

«Гарик, конечно, человек специфический… Но нельзя же так над ним глумиться!»

«М-да… ради нового мужика поди старается! Совсем совесть потеряла!» — откликались на пост звезды фолловеры.

Впрочем, сама Кристина на подобные реплики не реагирует, оставляя хейтерам возможность «наговориться вдоволь».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Кристина Асмус решилась на развод с известным юмористом.