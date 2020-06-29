Схема одна: Миро объяснила, почему Асмус решила развестись с Харламовым

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Карина Бернтгольц
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Накануне российская актриса заявила, что над отношениями всегда нужно работать двоим.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала недавнее заявление российской актрисы Кристины Асмус о том, что гармоничные отношения – это всегда работа обоих супругов.

«Решение о разводе мое. <…> Все-таки над отношениями нужно работать обоим», - писала о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым звезда.

Однако Миро разнесла в пух и прах позицию светской львицы и подвергла критике ее рассуждения.

«Я же считаю, что над отношениями работать не нужно никому: ни обоим, ни двоим, ни одному. В отношениях стоит отдыхать. Работать нужно над собой и над своими проектами, а не тратить энергию на отношения», - отметила публицистка.

Instagram @asmuskristina

Также журналистка попыталась угадать, почему Асмус приняла решение о разрыве с мужем. По мнению Миро, в подобных ситуациях женщины действуют по одной схеме. Сначала они чувствуют, что отношения с избранником утрачивают новизну и после безрезультатных попытков восстановить гармонию находят утешение в чужом мужчине. После долгого выбора между законным супругом и любовником женщина останавливается, в конце концов, на ком-то одном и либо разрывает брак, либо остается, считает блогер. 

«У меня много друзей-мужчин. Некоторым из них — даже лучшим из лучших — изменяли их курицы. Изменяли мелко, гадко и всегда при этом свалить вину за свою же измену на мужей. Пацаны, не ведитесь», - обратилась к представителям противоположного пола публицистка.

Миро убеждена, что женщины ищут любовные связи на стороне из-за скуки. Им не хватает романтических приключений и в результате они приходят к тому, что обвиняют своего мужа в семейной размолвке - ведь он вовремя не позаботился о сохранении отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете. Пара объявила о своем расставании спустя восемь лет брака, подчеркнув, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.

 

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