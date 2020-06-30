Тимати подарил восьмилетнему сыну Киркорова люксовый мотоцикл

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник по случаю дня рождения своего сына Мартина-Кристина. 29 июня ребенку исполнилось восемь лет. Чтобы мальчик запомнил праздник надолго, его звездный отец устроил грандиозную вечеринку в стиле «Звездных войн» и позвал на мероприятие многих знаменитых гостей. Среди них — Сергей Лазарев, Ани Лорак, Юлия Барановская, Тимати и другие представители российского шоу-бизнеса.

Все приглашенные поздравляли юного именинника и дарили ему подарки. Больше всех Мартина-Кристина удивил рэпер Тимати, который преподнес ему настоящий мотоцикл. Восторгу сына Киркорова не было предела. При виде такого необыкновенного сюрприза не мог промолчать и сам певец.

«Просто главный сюрприз вечера — это вот это вот мотик. Ну, подарили так подарили! Красота!» — воскликнул артист.

Первый урок по вождению имениннику преподал сам рэп-исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров в шортиках и кепке повторил с отцом фото 50-летней давности.