Тимати подарил восьмилетнему сыну Киркорова люксовый мотоцикл
Для своего наследника поп-король российской эстрады устроил грандиозную вечеринку в стиле «Звездных войн».
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Фото, видео: Instagram @martinkirkorov, @fkirkorov
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник по случаю дня рождения своего сына Мартина-Кристина. 29 июня ребенку исполнилось восемь лет. Чтобы мальчик запомнил праздник надолго, его звездный отец устроил грандиозную вечеринку в стиле «Звездных войн» и позвал на мероприятие многих знаменитых гостей. Среди них — Сергей Лазарев, Ани Лорак, Юлия Барановская, Тимати и другие представители российского шоу-бизнеса.
Все приглашенные поздравляли юного именинника и дарили ему подарки. Больше всех Мартина-Кристина удивил рэпер Тимати, который преподнес ему настоящий мотоцикл. Восторгу сына Киркорова не было предела. При виде такого необыкновенного сюрприза не мог промолчать и сам певец.
«Просто главный сюрприз вечера — это вот это вот мотик. Ну, подарили так подарили! Красота!» — воскликнул артист.
Первый урок по вождению имениннику преподал сам рэп-исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров в шортиках и кепке повторил с отцом фото 50-летней давности.
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