Киркоров в шортиках и кепке повторил с отцом фото 50-летней давности

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее видео поп-король разместил в Instagram в день, когда его родителю исполнилось 88 лет.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в Instagram трогательное видео. На кадрах певец в коротеньких шортиках, поло и кепочке сидит на коленях у своего отца. Таким образом артист вместе со своим родителем решил повторить фото, сделанное 50 лет назад — когда Филипп был еще ребенком.

В подписи к посту исполнитель уточнил, что приурочил свою публикацию к дню рождения своего отца. Бедросу Киркорову исполнилось 88 лет.

«Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днем рождения! Хотел подарить молодость. И у нас вышло классное путешествие… Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства… Это такое счастье!» — написал музыкант.

Комментаторы присоединились к поздравлениям Киркорова и пожелали его отцу никогда не падать духом.

Instagram @fkirkorov

«Долгих лет жизни потрясающему папе!»

«От всего сердца поздравляю и присоединяюсь ко всем поздравлениям Бедросу!»

«Такой большой, но всегда маленький сын! Пока живы родители, мы дети! Здоровья, благополучия и всех благ всем Киркоровым!» — писали пользователи.

Теплые пожелания отцу оставили и представители шоу-бизнеса: Александр Ревва, Валерия, Николай Басков, Игорь Николаев и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце».

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