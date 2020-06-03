Киркоров в шортиках и кепке повторил с отцом фото 50-летней давности

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в Instagram трогательное видео. На кадрах певец в коротеньких шортиках, поло и кепочке сидит на коленях у своего отца. Таким образом артист вместе со своим родителем решил повторить фото, сделанное 50 лет назад — когда Филипп был еще ребенком.

В подписи к посту исполнитель уточнил, что приурочил свою публикацию к дню рождения своего отца. Бедросу Киркорову исполнилось 88 лет.

«Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днем рождения! Хотел подарить молодость. И у нас вышло классное путешествие… Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства… Это такое счастье!» — написал музыкант.

Комментаторы присоединились к поздравлениям Киркорова и пожелали его отцу никогда не падать духом.

Instagram @fkirkorov

«Долгих лет жизни потрясающему папе!»

«От всего сердца поздравляю и присоединяюсь ко всем поздравлениям Бедросу!»

«Такой большой, но всегда маленький сын! Пока живы родители, мы дети! Здоровья, благополучия и всех благ всем Киркоровым!» — писали пользователи.

Теплые пожелания отцу оставили и представители шоу-бизнеса: Александр Ревва, Валерия, Николай Басков, Игорь Николаев и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце».