Жители Саратовской области вышли на митинг, чтобы отстоять пляж у экс-чиновника
Доказать свою правоту сельчанам помог Росприроднадзор.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Titov, 5-tv.ru
Жители села в Саратовской области вышли на стихийный митинг. Местный пляж на берегу Волги оказался за забором. А сама территория — в частных руках бывшего чиновника. Излюбленное место отдыха сельчан он намеревался превратить в стоянку для яхт.
Остоять пляжную террторию людям помог Росприроднадзор — на месте будущего яхт-клуба нашлись свои подводные камни. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете Ивана Литомина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках.
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