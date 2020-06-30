Жители Саратовской области вышли на митинг, чтобы отстоять пляж у экс-чиновника

Жители села в Саратовской области вышли на стихийный митинг. Местный пляж на берегу Волги оказался за забором. А сама территория — в частных руках бывшего чиновника. Излюбленное место отдыха сельчан он намеревался превратить в стоянку для яхт.

Остоять пляжную террторию людям помог Росприроднадзор — на месте будущего яхт-клуба нашлись свои подводные камни. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете Ивана Литомина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках.