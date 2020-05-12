Чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках
Глава молодежного центра в Энгельсе писала во «ВКонтакте» под другой фамилией, но ее все равно вычислили.
Фото: www.globallookpress.com © Ralph Debes
Исполняющая обязанности главы «Центра молодежных инициатив» в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук лишилась своего поста из-за недопустимого комментария во «ВКонтакте».
«Раньше денег никогда за рождение детей не давали, и жили как-то, не скулили», — написала чиновница вечером 11 мая в одном из пабликов.
Как отмечает РЕН ТВ, комментарий Бузовчук оставила под ником «Лидия Прозорова». Однако разгневанное руководство все равно ее вычислило, после чего освободило от занимаемой должности.
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