Глава молодежного центра в Энгельсе писала во «ВКонтакте» под другой фамилией, но ее все равно вычислили.

Чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках

Фото: www.globallookpress.com © Ralph Debes

Исполняющая обязанности главы «Центра молодежных инициатив» в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук лишилась своего поста из-за недопустимого комментария во «ВКонтакте».

«Раньше денег никогда за рождение детей не давали, и жили как-то, не скулили», — написала чиновница вечером 11 мая в одном из пабликов.

Как отмечает РЕН ТВ, комментарий Бузовчук оставила под ником «Лидия Прозорова». Однако разгневанное руководство все равно ее вычислило, после чего освободило от занимаемой должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скандальном увольнении заммэра Новороссийска Екатерины Демченко из-за нарушения самоизоляции. Работы она лишилась после появления в интернете видео с праздничной майской вечеринки на природе с шашлыками.

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