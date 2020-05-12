Чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках

Исполняющая обязанности главы «Центра молодежных инициатив» в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук лишилась своего поста из-за недопустимого комментария во «ВКонтакте».

«Раньше денег никогда за рождение детей не давали, и жили как-то, не скулили», — написала чиновница вечером 11 мая в одном из пабликов.

Как отмечает РЕН ТВ, комментарий Бузовчук оставила под ником «Лидия Прозорова». Однако разгневанное руководство все равно ее вычислило, после чего освободило от занимаемой должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скандальном увольнении заммэра Новороссийска Екатерины Демченко из-за нарушения самоизоляции. Работы она лишилась после появления в интернете видео с праздничной майской вечеринки на природе с шашлыками.