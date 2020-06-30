«Вот и тебе уже 18»: Рудковская в пижаме сделала редкое фото со средним сыном

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Алиса Старжевская
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Продюсер трогательно поздравила своего наследника с важной датой.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская редко показывает сыновей от первого брака. Старший Андрей и средний Николай, отцом которых является предприниматель Виктор Батурин — люди совершенно непубличные. Тем не менее, в честь совершеннолетия Николая, Рудковская решила сделать исключение и выложить снимок с празднования.

На фото, сделанном в их общем с Евгением Плющенко особняке, Яна предстает с Николаем и младшим сыном Сашей. Продюсер устроила настоящий праздник своему наследнику. На заднем фоне виднеются надувные шары серебряного и синего цвета, а также цифра «18», а впереди зеленый торт ручной работы с малиновой начинкой, который явственно указывает на то, сколько стукнуло имениннику. Сама звезда засветилась на снимке в фирменной пижаме небесно-голубого цвета.

«С днем рождения, Колюня @n_baturin, вот и тебе уже 18. Люблю, и желаю чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного», — с нежностью написала Рудковская, отметив, что в праздновании участвовал и старший брат Николая Андрей.

Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям. Среди них — немало звезд. Теплые слова парню написали Виктория Боня, Алсу, Дима Билан и многие другие. Преданные фанаты Рудковской также пожелали Николаю всех благ. Вместе с тем некоторые отметили, что это первая фотография, на которой маленький Саша искренне и задорно улыбается. Другие же заметили, что самому имениннику праздник не по душе.

«Мои искренние поздравления! Счастья и всех благ вашему красавцу парню!»

«С Днем рождения, конечно! Чем не доволен именинник?»

«Мальчику что-то не нравится»

«С Днем рождения!!! На фото празднику радуется больше Саша, чем сам именинник», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что постройневшую Ирину Пегову сравнили со школьницей.

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