«Вот и тебе уже 18»: Рудковская в пижаме сделала редкое фото со средним сыном
Продюсер трогательно поздравила своего наследника с важной датой.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская редко показывает сыновей от первого брака. Старший Андрей и средний Николай, отцом которых является предприниматель Виктор Батурин — люди совершенно непубличные. Тем не менее, в честь совершеннолетия Николая, Рудковская решила сделать исключение и выложить снимок с празднования.
На фото, сделанном в их общем с Евгением Плющенко особняке, Яна предстает с Николаем и младшим сыном Сашей. Продюсер устроила настоящий праздник своему наследнику. На заднем фоне виднеются надувные шары серебряного и синего цвета, а также цифра «18», а впереди зеленый торт ручной работы с малиновой начинкой, который явственно указывает на то, сколько стукнуло имениннику. Сама звезда засветилась на снимке в фирменной пижаме небесно-голубого цвета.
«С днем рождения, Колюня @n_baturin, вот и тебе уже 18. Люблю, и желаю чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного», — с нежностью написала Рудковская, отметив, что в праздновании участвовал и старший брат Николая Андрей.
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям. Среди них — немало звезд. Теплые слова парню написали Виктория Боня, Алсу, Дима Билан и многие другие. Преданные фанаты Рудковской также пожелали Николаю всех благ. Вместе с тем некоторые отметили, что это первая фотография, на которой маленький Саша искренне и задорно улыбается. Другие же заметили, что самому имениннику праздник не по душе.
«Мои искренние поздравления! Счастья и всех благ вашему красавцу парню!»
«С Днем рождения, конечно! Чем не доволен именинник?»
«Мальчику что-то не нравится»
«С Днем рождения!!! На фото празднику радуется больше Саша, чем сам именинник», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что постройневшую Ирину Пегову сравнили со школьницей.
Читайте также
82%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?