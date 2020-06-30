Галкин и Басков «позаигрывали» с Пугачевой, выложившей фото без макияжа

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Алиса Старжевская
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Примадонна отечественной эстрады прогулялась по просторной лужайке рядом со своим замком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Алла Пугачева решила раззадорить своих подписчиков, опубликовав беспечное фото с прогулки по полю на территории своего замка. Лучезарный снимок появился на личной странице Примадонны в Instagram и вызвал бурю восхищения, ведь на нем 71-летняя певица предстает перед публикой практически без косметики.

«У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», — игриво подписала фото Пугачева, показав просторное раздолье своих владений.

Мимо такого летнего снимка и зазывающей подписи многие почитатели творчества Примадонны не смогли пройти мимо. Одним из первых, кто откликнулся на дерзкое предложение артистки стал ее давний друг Николай Басков, чем очень повеселил юзеров.

«Э, просто скажи, где ты находишься», — прокомментировал золотой голос России.

Впрочем, супруг Аллы Борисовны тоже поспешил выказать свое присутствие.

«Дружок уже в пути», — написал Максим Галкин.

Instagram @alla_orfey

Остальные фолловеры также восхитились неувядающей красотой Пугачевы, отметив, что с годами она становится все стройнее и краше.

«Стройненькая, красивая»;

«Красивая женщина, у лужка. Счастливая и мудрая она»;

«Какая красивая Алла», — отрегаировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшую актрису Ирину Пегову фанаты сравнили со школьницей.

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