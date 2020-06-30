Анфиса Чехова в купальнике дополнила известное изречение Эйнштейна
Знаменитая телеведущая показала силу своего интеллекта.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова может похвастаться не только красотой и идеальным телом, но и остроумными высказываниями. В доказательство этому знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте заигрывающий снимок, на котором она отдыхает, расслабленно лакомясь черешней в одном купальнике. Умиротворенное фото Чехова сопроводила собственным мудрым изречением. Если быть точнее, Чехова дополнила самую знаменитую фразу Альберта Эйнштейна.
«"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость". Альберт Энштейн.
"Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать". Анфиса Чехова», — написала телеведущая в Instagram.
Трудно сказать, чем больше восхитились подписчики – высоким интеллектуальным уровнем 42-летней Чеховой или ее стройными ножками и аппетитными формами.
«Хороша и сочная»;
«Какая Вы сексуальная и красивая!»;
«С глупостью приходится больше сталкиваться, хотелось бы наоборот», – отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова решила перевоплотиться в девушку из Playboy.
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