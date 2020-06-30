Анфиса Чехова в купальнике дополнила известное изречение Эйнштейна

Телеведущая Анфиса Чехова может похвастаться не только красотой и идеальным телом, но и остроумными высказываниями. В доказательство этому знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте заигрывающий снимок, на котором она отдыхает, расслабленно лакомясь черешней в одном купальнике. Умиротворенное фото Чехова сопроводила собственным мудрым изречением. Если быть точнее, Чехова дополнила самую знаменитую фразу Альберта Эйнштейна.

«"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость". Альберт Энштейн.

"Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать". Анфиса Чехова», — написала телеведущая в Instagram.

Instagram @achekhova

Трудно сказать, чем больше восхитились подписчики – высоким интеллектуальным уровнем 42-летней Чеховой или ее стройными ножками и аппетитными формами.

«Хороша и сочная»;

«Какая Вы сексуальная и красивая!»;

«С глупостью приходится больше сталкиваться, хотелось бы наоборот», – отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова решила перевоплотиться в девушку из Playboy.