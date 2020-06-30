Анфиса Чехова в купальнике дополнила известное изречение Эйнштейна

|
Алиса Старжевская
56

Знаменитая телеведущая показала силу своего интеллекта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова может похвастаться не только красотой и идеальным телом, но и остроумными высказываниями. В доказательство этому знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте заигрывающий снимок, на котором она отдыхает, расслабленно лакомясь черешней в одном купальнике. Умиротворенное фото Чехова сопроводила собственным мудрым изречением. Если быть точнее, Чехова дополнила самую знаменитую фразу Альберта Эйнштейна.

«"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость". Альберт Энштейн.

"Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать".  Анфиса Чехова», — написала телеведущая в Instagram.

Instagram @achekhova

Трудно сказать, чем больше восхитились подписчики – высоким интеллектуальным уровнем 42-летней Чеховой или ее стройными ножками и аппетитными формами.

«Хороша и сочная»;

«Какая Вы сексуальная и красивая!»;

«С глупостью приходится больше сталкиваться, хотелось бы наоборот», – отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова решила перевоплотиться в девушку из Playboy.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
69.95
0.82 78.68
1.14
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

13:59
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
13:45
Диджей Айк и его семья подверглись нападению на детской площадке в Москве
13:37
Видео: Путин обратился к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию
13:27
В Петербурге задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны
13:21
На YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео
13:15
Минобороны Израиля предложил отложить «сделку века»

Сейчас читают

«Вернется бумерангом»: Карпович угрожают из-за слухов о романе с Прилучным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок