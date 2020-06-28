«Лучше Кардашьян в миллион раз»: В Чеховой пробудилась девушка из Playboy — фото

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Светлана Александрова
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Как пояснила звезда с пышными формами, этот процесс происходит у нее автоматически — при виде красной машины на фоне пальм

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Фото, видео: Instagram @achekhova

В отдыхающей на море Анфисе Чеховой неожиданно пробудилась девушка из Playboy. Курортная атмосфера вызвала у 42-летней телеведущей желание попозировать в купальнике возле автомобиля.

«Когда проходишь мимо красной машины, стоящей на фоне пальм… в тебе автоматически просыпается Девушка месяца из Playboy», — написала Чехова на своей странице в Instagram.

Instagram @achekhova

На снимках звезда демонстрирует бронзовый загар и роскошные формы в клетчатом купальнике — и сбоку, и сзади, и в анфас — на фоне сверкающего ярко-красного авто.

Поклонники не могли скрыть восторг при взгляде на «аппетитные» формы светской львицы.

«Ох…хороша!»

«Лучше Кардашьян в миллион раз! Натуральная красавица! Естественная, природная красота!»

«Анфиса, вы просто космос!»

«Девочка-лето».

«Все супер, но попа просто бомба», — восхитились в комментариях пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анфиса Чехова устроила фотосессию с козлами.

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