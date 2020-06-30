Отца Оскара Кучеры госпитализировали в Москве

Известный советский режиссер и отец Оскара Кучеры 85-летний Александр Боголюбов госпитализирован в московскую больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, автор киноэпопеии «Батальоны просят огня» обратился к медикам с подозрением на пневмонию. После обследования диагноз не подтвердился. Врачи установили, что обострились хронические заболевания.

Информация о его состоянии уточняется.

Александр Боголюбов с сыном Оскаром Кучерой. Фото: Kino-teatr.ru

Александр Боголюбов известен также как режиссер любимых многими с детства мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».