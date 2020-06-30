Отца Оскара Кучеры госпитализировали в Москве
Режиссер киноэпопеи «Батальоны просят огня» обратился к медикам с подозрением на пневмонию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Известный советский режиссер и отец Оскара Кучеры 85-летний Александр Боголюбов госпитализирован в московскую больницу.
Как стало известно 5-tv.ru, автор киноэпопеии «Батальоны просят огня» обратился к медикам с подозрением на пневмонию. После обследования диагноз не подтвердился. Врачи установили, что обострились хронические заболевания.
Информация о его состоянии уточняется.
Александр Боголюбов известен также как режиссер любимых многими с детства мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».
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