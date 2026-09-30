Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений после дождя

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 36 0

Ночной ливень затопил дороги и тротуары, подъезды жилых домов.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; max.ru/ МЧС Приморского края /id2536150266_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим повышенной готовности после сильного ночного дождя — он действует до 18:00 1 октября. Вечером ожидается гроза, сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере МАКС.

Подтопления образовались на отдельных участках улично-дорожной сети краевого центра, их ликвидацию взяла на контроль прокуратура Приморского края.

По данным надзорного ведомства, вода скопилась на проспекте 100‑летия Владивостока в районе остановки «Фабрика Заря», на улице Космонавтов в Первомайском районе, на Спортивной улице, Луговой площади и в других районах города. Прокуратура контролирует своевременность устранения последствий непогоды, а также состояние автомобильных дорог и организацию водоотведения на проблемных участках.

Сотрудники МЧС России пришли на помощь жителям и коммунальным службам. В городе фиксировались отключения электроснабжения, затопление ряда участков улиц и наносы грунта. Пожарные вытянули два автобуса и несколько легковых автомобилей, застрявших в воде, а также участвовали в откачке воды в районе стадиона «Динамо».

В настоящее время энергетики и коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит ситуацию на контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана и заморозков. Предупреждение действует в ночь на 30 сентября и утром в среду. Видимость местами может сократиться до 200–700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане действует с полуночи до 09:00, о заморозках — до 07:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
30 сент
Желтый уровень погодной опасности: непогода накроет Москву и область
29 сент
Заморозки до минус двух: синоптики выпустили экстренное предупреждение
28 сент
Не прощаемся с теплом: антициклон принесет в Москву «старое» бабье лето
27 сент
«Старое» вместо бабьего лето придет в Москву: синоптики рассказали о погоде
26 сент
Мощный шторм грозит Нью Йорку: в городе и ряде округов объявлен режим ЧП
26 сент
Гидрометцентр предупредил о снежной зиме в Москве
25 сент
Тепло выше нормы: какая погода ждет москвичей в конце сентября и начале октября
25 сент
Синоптики спрогнозировали дождь и до 15 градусов тепла в Москве 25 сентября
23 сент
«Отрывы крупных протуберанцев»: ученые допустили мощные вспышки на Солнце
23 сент
Петербург исчез в тумане: городские улицы стали похожи на декорации к триллеру
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Проводники и созидатели: в чем жизненное предназначение рожденных в февра...

Последние новости

7:45
Спасатели МЧС России предотвратили взрыв газовых баллонов в Южно-Сахалинске
7:30
Проводники и созидатели: в чем жизненное предназначение рожденных в феврале
7:21
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений после дождя
7:15
Час без кругов и мешков под глазами: как крем с кофеином воздействует на кожу
7:06
Лантратова рассказала о сроках оказания медицинской помощи по ОМС
7:00
Снайперы сбили гексакоптер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Она закажет одно яичко»: певица Чиковани отказалась от ужина с Волочковой
Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме
Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен