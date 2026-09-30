Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений после дождя
Ночной ливень затопил дороги и тротуары, подъезды жилых домов.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; max.ru/ МЧС Приморского края /id2536150266_gos; 5-tv.ru
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Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим повышенной готовности после сильного ночного дождя — он действует до 18:00 1 октября. Вечером ожидается гроза, сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере МАКС.
Подтопления образовались на отдельных участках улично-дорожной сети краевого центра, их ликвидацию взяла на контроль прокуратура Приморского края.
По данным надзорного ведомства, вода скопилась на проспекте 100‑летия Владивостока в районе остановки «Фабрика Заря», на улице Космонавтов в Первомайском районе, на Спортивной улице, Луговой площади и в других районах города. Прокуратура контролирует своевременность устранения последствий непогоды, а также состояние автомобильных дорог и организацию водоотведения на проблемных участках.
Сотрудники МЧС России пришли на помощь жителям и коммунальным службам. В городе фиксировались отключения электроснабжения, затопление ряда участков улиц и наносы грунта. Пожарные вытянули два автобуса и несколько легковых автомобилей, застрявших в воде, а также участвовали в откачке воды в районе стадиона «Динамо».
В настоящее время энергетики и коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит ситуацию на контроле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана и заморозков. Предупреждение действует в ночь на 30 сентября и утром в среду. Видимость местами может сократиться до 200–700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане действует с полуночи до 09:00, о заморозках — до 07:00.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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