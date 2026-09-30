Снайперские пары 55-й отдельной горной мотострелковой бригады группировки «Центр» прикрывают артиллерию и штурмовые группы на Добропольском направлении. Работа ведется круглосуточно.

В ходе очередного дежурства снайперы обнаружили тяжелый гексакоптер, летевший к позициям артиллеристов. После точного выстрела дрон рухнул, не успев сбросить боевую нагрузку. Также были уничтожены FPV-дроны противника. Атака ВСУ сорвана.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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