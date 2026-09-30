Снайперы сбили гексакоптер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 31 0

Прицельным огнем дроны уничтожаются на дальних подступах — противник не успевает выполнить боевую задачу.

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Снайперские пары 55-й отдельной горной мотострелковой бригады группировки «Центр» прикрывают артиллерию и штурмовые группы на Добропольском направлении. Работа ведется круглосуточно.

В ходе очередного дежурства снайперы обнаружили тяжелый гексакоптер, летевший к позициям артиллеристов. После точного выстрела дрон рухнул, не успев сбросить боевую нагрузку. Также были уничтожены FPV-дроны противника. Атака ВСУ сорвана.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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