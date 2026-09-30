Час без кругов и мешков под глазами: как крем с кофеином воздействует на кожу

Дерматолог Ряховская: кофеин в кремах убирает мешки под глазами только на час

Реклама обещает, что крем с кофеином решит проблему мешков под глазами. Врач-дерматолог Наталья Ряховская в беседе с изданием «Доктор Питер» пояснила: эффект действительно есть, но временный.

Что означают мешки

Припухлость под глазами — чаще следствие возрастных изменений, а не проблем с сердцем или почками. Жировые пакеты в глазнице удерживает орбитальная перегородка. Со временем она ослабевает, жировая ткань смещается вперед — формируется грыжа века. Если припухлость заметна постоянно, дело, вероятнее всего, в анатомии, но окончательный вывод сделает пластический хирург. Кремы и патчи не убирают жировую грыжу — они лишь временно улучшают вид кожи.

Как действует кофеин

Кофеин сужает сосуды: при нанесении на кожу вокруг глаз капилляры сужаются, приток крови уменьшается, отечность спадает, кожа слегка светлеет. Он не устраняет мешки, а уменьшает отек за счет перераспределения жидкости и временного сужения сосудов. У вещества есть и умеренный лимфодренажный эффект.

Почему эффект короткий

Кофеин не влияет на перегородку, тонус кожи и мышц, анатомию жировых пакетов. Когда его действие ослабевает, сосуды возвращаются в исходное состояние, и жидкость распределяется так, как диктует анатомия. При выраженных грыжах крем не даст стойкого результата — поможет только хирургия.

Когда кофеин полезен

Он подходит при легкой отечности после сна и склонности к задержке жидкости — работает быстро и безопасно. Не путайте чистый кофеин с экстрактом кофе: действие последнего нельзя приравнивать к средству с известной концентрацией. Универсальной дозировки нет — высокий процент не гарантирует лучший эффект и может вызвать раздражение. Для утренней отечности лучше подходит гель. Кофеин — симптоматическое средство, а не терапия: он временно уменьшает отеки, но не убирает их навсегда.

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