Спецоперация проходит в торговом центре в пригороде Парижа
Предварительно, идет эвакуация посетителей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © pa9, Twitter @athiina_
Спецоперация французской полиции проходит в одном из торговых центров в городе Дефанс, что в недалеко от Парижа. Об этом сообщает РИА Новости.
Предварительно, идет эвакуация посетителей. Инфомация уточняется.
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