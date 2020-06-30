Дочь Заворотнюк попала в крайне неприятную ситуацию в салоне красоты

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно оказалась в неприятной ситуации. В одном из московских салонов красоты, как рассказывает издание 7дней.ru, девушке сожгли волосы.

Анна отправилась в популярный у московской элиты салон в Жуковке, где мастер делал ей окрашивание по технологии air touch, при которой пряди раздуваются феном непосредственно перед нанесением краски, что создает эффект легкого прикосновения цвета.

Во время процедуры девушка почувствовала, что волосы нагрелись в фольге, но мастер заверил Анну, что все так и должно быть. Однако после процедуры девушка обнаружила, что ее волосы сгорели, выпадают, а внешне прическа похожа на мочалку.

«Каков был мой ужас, когда я увидела что больше половины моих волос по длине кипельно белого цвета и выглядят как мочалка. Я взяла прядь волос — и она осталась в моей руке. Вы, наверное, сами догадались, какая была моя реакция, я была просто в ужасе», — рассказывает Заворотнюк.

Теперь у Анны волосы сильно короче. Instagram @anna_zavorotnyuk

После этого девушка обратилась к менеджеру, но та попыталась обвинить в произошедшем Анну, что еще больше ее разозлило. В конце концов персонал салона предложил Заворотнюк процедуры по восстановлению и подарил средства по уходу за волосами. Но произошедшее все равно стало для Анны большим ударом, и этот салон красоты превратился для девушки в «салон ужаса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Заворотнюк экспериментировала с имиджем в своем «рок-н-рольном прошлом».