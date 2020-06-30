Певец Виктор Салтыков мечтает в третий раз стать отцом

Российский музыкант Виктор Салтыков поделился своими мечтами о третьем ребенке в выпуске одной из программ телеканала «Россия 1». Сейчас Салтыков с женой Ириной воспитывают двоих детей, и годы, когда Анна и Святослав были маленькими, для певца были «энергичными и стимулирующими». Так что он нередко спрашивает супругу о третьем ребенке. Но при этом Салтыков понимает, что за плечами уже 62 года и ему «страшно» оставить ребенка без отца.

Также музыкант рассказал, что очень близок со своими уже выросшими детьми и до сих пор активно участвует в их жизни. Даже, например, Алиса, дочь певца от первого брака, постоянно обращается к отцу за советом и жалуется на проблемы недавно начавшейся семейной жизни.

С музыкантом делится своими переживаниями и сын Святослав. Салтыков хотел бы, чтобы дети «хотя бы 50% от нас взяли».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о любимых местах Виктора Салтыкова в Санкт-Петербурге.