Импульс экономике России: по Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда
Оперативная доставка грузов не только удешевит перевозки, но и ускорит развитие экономики, как самого полуострова, так и всей страны.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько, 5-tv.ru
По Крымскому мосту сегодня торжественно запущено движение грузовых поездов. Для полуострова это важнейшее событие. Оперативная доставка грузов не только удешевит перевозки, но и ускорит развитие экономики Крыма.
Таким образом транспортная блокада, которую шесть лет назад пыталась устроить Украина, осталась в прошлом. Мэри Бадунс о долгожданном событии.
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