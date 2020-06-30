Импульс экономике России: по Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда

По Крымскому мосту сегодня торжественно запущено движение грузовых поездов. Для полуострова это важнейшее событие. Оперативная доставка грузов не только удешевит перевозки, но и ускорит развитие экономики Крыма.

Таким образом транспортная блокада, которую шесть лет назад пыталась устроить Украина, осталась в прошлом. Мэри Бадунс о долгожданном событии.