Когда метро в Петербурге начнет работать до полуночи?

В Смольном дали прогноз, при котором городской метрополитен Петербурга сможет вернуться к привычному режиму работы. Вице-губернатор города Максим Соколов назвал несколько обязательных для этого условий, сообщает «Петербургский дневник».

С начала самоизоляции в метро начали действовать жесткие ограничения: закрылись на вход и выход некоторые популярные станции, время закрытия вестибюлей перенесли на 22:00 вместо полуночи. Это было связано с сокращением пассажиропотока более чем на миллион человек. В качестве альтернативы после закрытия метро дублируют метробасы.

Сейчас ситуация изменилась — все больше пассажиров начали вновь спускаться под землю. Метробасам позволен проезд по ЗСД, они курсируют вдоль пяти линий петербургского метрополитена и способны выдержать поток до пяти тысяч человек. Только в случае возвращения показателей пассажиропотока к докоронавирусному уровню Смольный согласится продлить работу станций до полуночи, как было раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, какие именно ограничения начали действовать в петербургском метро в связи с режимом самоизоляции.