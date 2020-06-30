Когда метро в Петербурге начнет работать до полуночи?

|
Алиса Старжевская
103

Пандемия коронавируса привела к сокращению часов работы подземки и закрытию вестибюлей в 22:00.

Когда метро в Петербурге начнет работать до полуночи?

Фото: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru

В Смольном дали прогноз, при котором городской метрополитен Петербурга сможет вернуться к привычному режиму работы. Вице-губернатор города Максим Соколов назвал несколько обязательных для этого условий, сообщает «Петербургский дневник».

С начала самоизоляции в метро начали действовать жесткие ограничения: закрылись на вход и выход некоторые популярные станции, время закрытия вестибюлей перенесли на 22:00 вместо полуночи. Это было связано с сокращением пассажиропотока более чем на миллион человек. В качестве альтернативы после закрытия метро дублируют метробасы.

Сейчас ситуация изменилась — все больше пассажиров начали вновь спускаться под землю. Метробасам позволен проезд по ЗСД, они курсируют вдоль пяти линий петербургского метрополитена и способны выдержать поток до пяти тысяч человек. Только в случае возвращения показателей пассажиропотока к докоронавирусному уровню Смольный согласится продлить работу станций до полуночи, как было раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, какие именно ограничения начали действовать в петербургском метро в связи с режимом самоизоляции.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

17:11
Более 467 тысяч раз обратились в ЦИК во время голосования
17:04
Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом
16:55
ВКонтакте объявила о продлении акции по поддержке предпринимателей
16:41
Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант
16:36
«Разнес в пух и прах»: Соседов жестко высказался о «бедной» Ротару
16:30
Видео: Петербург накрыл шторм — город почти не видно за стеной дождя

Сейчас читают

Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок