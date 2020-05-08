Как будет работать петербургское метро после 12 мая?

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что после 12 мая подземка продолжит работать до 22.00. Кроме того, будут закрыты вестибюли некоторых станций, у которых их несколько. Поезда будут следовать по маршруту со всеми обязательными остановками, кроме метро «Новокрестовская». Станция временно закрыта, так как не пользуется популярностью среди пассажиров.

Как уточняет 78.ru, для входа будут закрыты первый вестибюль станции «Проспект Ветеранов», второй вестибюль станции «Ленинский проспект», первый вестибюль станции «Площадь Восстания», вестибюли станций «Технологический институт 1», «Маяковская», «Площадь Александра Невского 2», «Сенная площадь», «Звенигородская», «Садовая», «Достоевская», второй вестибюль станции «Площадь Ленина», первый вестибюль станции «Девяткино», первый вестибюль станции «Московская», два вестибюля станции «Невский проспект», оба вестибюля станции «Новокрестовская», первый вестибюль станции «Дунайская» и второй вестибюль станции «Проспект Славы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга пообещали продлить самоизоляцию и ввести масочный режим.

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