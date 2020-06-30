Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант
Хиромант Иван Громов показал, какие линии расскажут о личном счастье и браке.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha, 5-tv.ru
Любовь — одна из самых важных тем для человека. В погоде за ответами на вопросы о личной жизни, мы часто прибегаем к психологии, мистике и хиромантии. Линии на ладони могут дать несколько ответов на любовные вопросы или хотя бы намекнуть, какие проблемы вы можете испытать в этой непростой сфере. Специально для 5-tv.ru хиромант Иван Громов рассказал значение линий на ладони, которые отвечают за личную жизнь.
Линия сердца
Прежде, чем начать разбор линий, обратите внимание на свою правую ладонь. За эмоциональное состояние человека в отношениях отвечает так называемая линия сердца. Она начинается под мизинцем, а в идеале должна подниматься в промежуток между указательным и средним пальцем. Также линия сердца может иметь либо еще одну маленькую линию, либо напоминать трезубец. Эти линии указывают на признаки стабильность и гармоничности в вашей личной жизни. На успех в отношениях указывает четкость линии: без повреждений, обрывов и островков.
Фигура остров
Нарушение линий в виде островков указывает на негативное событие в любовных делах. Если островок небольшой, то и негативна будет немного. Если же остров довольно большой, будьте готовы пережить несчастную любовь или большие проблемы в отношениях с любимым человеком. Также такой знак может предвестником грядущего расставания, предупредил хиромант.
Линия счастья
Одна из самых показательных линий успеха в личной жизни. Она поднимается от линии сердца к указательному пальцу. Чем длиннее, тем счастливее ваша судьба на любовном поприще. Ее отсутствие указывает на неудачи в этой сфере.
Линии привязанности
Обычно линии под мизинцем называют линиями брака, но это ошибочное мнение, рассказал Иван Громов. На самом деле они указывают на уровень эмоциональной привязанности у человека. Большинство людей имеет как минимум две таких линии. Первая указывают школьную любовь и симпатию в юные годы, а вторая на серьезные отношения. Обращайте внимание на глубину линий, наличие островов и их длину.
Линия супруга
О супруге можно узнать, посмотрев на линию на большом пальце, которая входит в кисть руки. Для идеального сценария отношений, она должна быть длиной во весь палец, ровной и четкой. Если у вас есть проблемы в личной жизни, вы увидите, что линия идет четко, а потом опускается вниз.
Ранее 5-tv.ru рассказал о факторах в личной жизни, которые указывают на развод.
Читайте также
61%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?