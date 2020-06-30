Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант

Любовь — одна из самых важных тем для человека. В погоде за ответами на вопросы о личной жизни, мы часто прибегаем к психологии, мистике и хиромантии. Линии на ладони могут дать несколько ответов на любовные вопросы или хотя бы намекнуть, какие проблемы вы можете испытать в этой непростой сфере. Специально для 5-tv.ru хиромант Иван Громов рассказал значение линий на ладони, которые отвечают за личную жизнь.

Линия сердца

Прежде, чем начать разбор линий, обратите внимание на свою правую ладонь. За эмоциональное состояние человека в отношениях отвечает так называемая линия сердца. Она начинается под мизинцем, а в идеале должна подниматься в промежуток между указательным и средним пальцем. Также линия сердца может иметь либо еще одну маленькую линию, либо напоминать трезубец. Эти линии указывают на признаки стабильность и гармоничности в вашей личной жизни. На успех в отношениях указывает четкость линии: без повреждений, обрывов и островков.

Фигура остров

Нарушение линий в виде островков указывает на негативное событие в любовных делах. Если островок небольшой, то и негативна будет немного. Если же остров довольно большой, будьте готовы пережить несчастную любовь или большие проблемы в отношениях с любимым человеком. Также такой знак может предвестником грядущего расставания, предупредил хиромант.

Линия счастья

Одна из самых показательных линий успеха в личной жизни. Она поднимается от линии сердца к указательному пальцу. Чем длиннее, тем счастливее ваша судьба на любовном поприще. Ее отсутствие указывает на неудачи в этой сфере.

Линии привязанности

Обычно линии под мизинцем называют линиями брака, но это ошибочное мнение, рассказал Иван Громов. На самом деле они указывают на уровень эмоциональной привязанности у человека. Большинство людей имеет как минимум две таких линии. Первая указывают школьную любовь и симпатию в юные годы, а вторая на серьезные отношения. Обращайте внимание на глубину линий, наличие островов и их длину.

Линия супруга

О супруге можно узнать, посмотрев на линию на большом пальце, которая входит в кисть руки. Для идеального сценария отношений, она должна быть длиной во весь палец, ровной и четкой. Если у вас есть проблемы в личной жизни, вы увидите, что линия идет четко, а потом опускается вниз.

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