Почему парное молоко пить вредно — выводы ученых

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Алиса Старжевская
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Опасные бактерии могут блокировать работу антибиотиков.

Почему парное молоко пить вредно — выводы ученых

Фото: www.globallookpress.com © digifoodstock.com

Последние исследования в Калифорнийском институте в Дэвисе, США, говорят о потенциальной опасности употребления непастеризованного молока, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на научное издание Microbiome.

Споры о пользе коровьего молока не утихают, а научные дискуссии приводят все новые данные «за» и «против» его употребления. Ученые из Калифорнии установили, что в парном молоке могут содержаться опасные гены, нереагирующие на антибиотики.

Это означает, что бактерии могут беспрепятственно распространять эти гены через другие микроорганизмы, что может повысить резистентность. Впрочем, речь идет только о парном молоке, которое не подвергалось тепловой обработке и хранилось при комнатной температуре.

Автор исследования Джинксин Лию при этом не относит парное молоко к опасным продуктам и не запрещает употреблять его в пищу. Он советует обязательно хранить его в холодильнике, чтобы минимизировать риск распространения генов, устойчивых к противомикробным препаратам.

Ранее 5-tv.ru приводил данные сторонников и противников употребления коровьего молока в пищу.

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